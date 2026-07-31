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Российский гроссмейстер Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду в Гонконге

Российский гроссмейстер Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду в Гонконге

Российский гроссмейстер Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду в Гонконге СпортпрессаВ Гонконге завершился чемпионат Азии по быстрым шахматам (рапид), триумфатором которого стал 20-летний российский гроссмейстер Алексей Гребнев.

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