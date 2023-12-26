В Магадане заведующую детсадом осудили за смерть ребенка

Во вторник, 26 декабря, Магаданский городской суд вынес приговор в отношении подсудимой, занимавшей должность заведующей МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» в Магадане, которую признали виновной в халатности, повлекшей смерть восьмилетнего ребенка.
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