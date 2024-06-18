Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась - эксперт о победе в кратчайшие сроки

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
На протяжении более двух лет время от времени появляются подобные статьи. Пора привлекать авторов за попытки вмешаться в деятельность ГШ и лично Верховного и посоветовать им у себя во дворе обсуждать варианты
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8 час.
М
ММ
Только потом оказывается, что диванные эксперты оказываются более правы, чем увешанные медалями и орденами генералы!
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7 час.
Сергей Трофимов
нужно уничтожать всю инфраструктуру укропии не смотря на жертвы что неминуемы  и они то же необходимы меньше народу больше кислороду
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6 час.

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