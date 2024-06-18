Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась - эксперт о победе в кратчайшие сроки

ВН Валерий Николаевич На протяжении более двух лет время от времени появляются подобные статьи. Пора привлекать авторов за попытки вмешаться в деятельность ГШ и лично Верховного и посоветовать им у себя во дворе обсуждать варианты

М ММ Только потом оказывается, что диванные эксперты оказываются более правы, чем увешанные медалями и орденами генералы!