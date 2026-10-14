Леди Гага сменила привычную театральность на сдержанную элегантность 1990-х. Светлое платье, бежевые туфли, крупные чёрные очки и лаконичный ободок — именно такие детали сделали образ певицы похожим на гардероб Кэролин Бессетт-Кеннеди, одной из главных икон минимализма того десятилетия.
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