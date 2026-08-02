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Медвежий угол

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Азербайджанский режим призвал «тюркский мир» сажать всех за советские символы

Азербайджанский режим призвал «тюркский мир» сажать всех за советские символы

Айнур Курманов.   В Азербайджане осудили на тюремные сроки четверых коммунистов за использование советской символики, что роднит Баку с Киевом и показывает, как антикоммунизм стал частью государственной идеологии.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Не жиды! Жидам западло с таким связываться. Просто родители его в свое время немного напутали- и в результате у него в голове оказалось не серое вещество, как у всех людей, а коричневое. И без признаков извилин. А почему именно жиды- так евреи всегда были излюбленной мишенью, на которую можно направить ненависть народа- и тем самым отвести ее от себя, от власти.  Они ведь рассеяны, сдачи дать не могут и постоять за себя- тоже. Более удобной мишени трудно найти! Вот начальники и водят за нос таких вот дураков и подсовывают им эту вонючую идейку: -Тебе плохо живется? А знаешь, почему?- Во всем вот они виноваты! Жиды пархатые! И русский недоумок берет дубину- и идет громить евреев. Вот только после таких погромов ему почему- то жить лучше не становится...
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1 м.
Андрей Павлов
Не звезди. У власти советикус было много своего, чего не было ТАМ. Не веришь - Гугл в помощь. А то, что это сделали евреи, лишний плюс власти советикус, раз заставила евреев на себя пахать.
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1 м.
Леонид Руси
Это понятно... Советский Союз победил варварский, сатанинский режим, а Азербаджану это не нравится, он лучший друг Гитлера и Гимлера. Азербаджану нравятся концентрационные лагеря смерти Саласпилс, детский лагерь смерти, Бухенвальд, Освенцим, Штутгоф,Заксенхаузен-Ораниенбург, Равенсбрюк, Нойенгамме, Натцвейлер-Штрутгоф, Флоссенбюрг, Дахау... и другие лагеря смерти с печами. Всё это входит в интересы сатанистов Азербаджана... Им же нравится фашизм и лагеря массового убийства... А мы остановили этих варваров и убийц. А Азербаджану хотелось бы чтобы геноцид Германии в отношении народов, продолжался... Наши советские символы на знамёнах прошли по всему миру... И наши танки с красными звёздами люди в городах европы встречали с цветами, слезами радости и счастливыми лицами... И долго потом не было мировых войн... пока не разушился Воршавский договор. И в Израиле люди до сих пор выходят 9 мая с красными флагами с серпом и молотом. Алиев же историю читал и вшколе учился. Значит знает всё это... И всё-равно нападает не на символы сатанизма, а на символы освобождения мира от коричневой чумы. А мы потяряли 27 миллионов на той войне, причём, в основном гражданских мирных людей. Зачем же Азербаджан вступил на этот путь борьбы с силами, победившими самую сильную армию тьмы? А для того, чтобы сажать всех за эти символы... и чтобы стать лучшим слугой Шайтана в современном мире!
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1 м.