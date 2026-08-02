Азербайджанский режим призвал «тюркский мир» сажать всех за советские символы

SI Sergey Ivanov Не жиды! Жидам западло с таким связываться. Просто родители его в свое время немного напутали- и в результате у него в голове оказалось не серое вещество, как у всех людей, а коричневое. И без признаков извилин. А почему именно жиды- так евреи всегда были излюбленной мишенью, на которую можно направить ненависть народа- и тем самым отвести ее от себя, от власти. Они ведь рассеяны, сдачи дать не могут и постоять за себя- тоже. Более удобной мишени трудно найти! Вот начальники и водят за нос таких вот дураков и подсовывают им эту вонючую идейку: -Тебе плохо живется? А знаешь, почему?- Во всем вот они виноваты! Жиды пархатые! И русский недоумок берет дубину- и идет громить евреев. Вот только после таких погромов ему почему- то жить лучше не становится...

Андрей Павлов Не звезди. У власти советикус было много своего, чего не было ТАМ. Не веришь - Гугл в помощь. А то, что это сделали евреи, лишний плюс власти советикус, раз заставила евреев на себя пахать.