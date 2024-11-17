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Спички - не игрушка

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Что будет, если девушку из Северной Кореи поймали за супружеской изменой. Разбираем подробно

Что будет, если девушку из Северной Кореи поймали за супружеской изменой. Разбираем подробно

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Очень многие издания (зачастую либеральные) пишут, что за женскую супружескую измену, в Северной Корее могут посадить в тюрьму.

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