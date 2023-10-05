Rystad Energy: Ближний Восток начинает свою сланцевую революцию

Несмотря на фактор переполненности хранилищ, а также находящейся у порога рекорда добычи, эксперты стимулируют производителей и продавцов газа к увеличению производства, упорно предсказывая серьезный рост спроса во всем мире.
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