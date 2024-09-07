По мнению Джонсона, президент Украины совершенно оторван от реальности, говоря о плане победыВладимир Зеленский, несмотря на провал ВСУ в Курской области, почему-то по-прежнему думает, что он сможет заставить Россию принять его условия мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии