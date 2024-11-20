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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать лошадь вместо машины многодетным семьям.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать лошадь вместо машины многодетным семьям.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать лошадь вместо машины многодетным семьям. Депутат Госдумы заявил, что тратить материнский капитал на автомобиль нельзя: «Сегодня машину купили, а завтра поехал — разбился».

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