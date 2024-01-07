Режиссер следующего фильма про “Звездные войны” заявил, что ее цель – “заста...

Режиссер следующего фильма про “Звездные войны” заявил, что ее цель – “заставить мужчин чувствовать себя некомфортно”Фанаты “Звездных войн” – а их миллионы – и без того измучены последней трилогией и крупномасштабным нападением Риана Джонсона на их детство.
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