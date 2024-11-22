В Кремле поддержали изменения в миграционной политике России

Трудовое законодательство в миграционной сфере в России необходимо совершенствовать, чтобы исключить преступность среди мигрантов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 ноября журналистам.
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