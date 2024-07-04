Это самая вредная ягода: а мы едим ее, покупаем за бешеные деньги, еще и детей угощаем Юлия СоколоваЛето – время ярких красок и сочных ароматов, а также сезон ягод, которые завоевывают сердца многих людей.
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