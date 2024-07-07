Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен украинских бойцов и заняли опорный пункт

За успешное выполнение боевой задачи им вручили шестнадцать орденов Мужества Пресс-служба Министерства обороны России рассказала о военнослужащих группировки войск «Запад», которым за успешное выполнение боевой задачи вручили сразу шестнадцать орденов Мужества.
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