Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен украинских бойцов и заняли опорный пункт

За успешное выполнение боевой задачи им вручили шестнадцать орденов Мужества Пресс-служба Министерства обороны России рассказала о военнослужащих группировки войск «Запад», которым за успешное выполнение боевой задачи вручили сразу шестнадцать орденов Мужества.