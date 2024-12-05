В Роспотребнадзоре Приморья сделали заявление о заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Приморье уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на 48-й неделе года регистрируется на 18,8% ниже уровня эпидемического порога среди всех возрастных групп, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.
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