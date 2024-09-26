Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече

Кандидат на пост президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social письмо от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
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