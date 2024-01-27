Рок-группу «Би-2» депортируют из Таиланда

Патонг. Таиланд. Арестованных на Пхукете музыкантов рок-группы «Би-22» ждет депортация. Перед этим их этапируют с острова в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на РИА Новости.
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