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За отдых заплатили миллионы, а получили шторм, болезни и потоп: летние приключения российских звёзд

За отдых заплатили миллионы, а получили шторм, болезни и потоп: летние приключения российских звёзд

Дорогой отель у самого моря, билет в тёплую страну и две недели без съёмок — казалось бы, что ещё нужно знаменитости для идеального отпуска.

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