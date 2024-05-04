Welt: У России появились тяжелые огнеметы для прорыва обороны ВСУ

Немецкая газета Die Welt* заявила, что в России разработано новое «смертоносное оружие», которое представляет собой улучшенную версию тяжелой огнеметной системы ТОС-3, способной преодолевать даже бункеры.
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