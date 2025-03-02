Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Это страшнее марша Пригожина": Готовится реванш, опасность идёт с СВО

"Это страшнее марша Пригожина": Готовится реванш, опасность идёт с СВО

Царьград Коллаж Царьграда Несмотря на очевидные успехи на фронте, пятая колонна пытается раскрутить конфликт между фронтовиками и высшим руководством страны.

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Комментарии
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M_Tatiana_V
Пригожин обладал полным контролем над подразделением мощным и по количеству, и по качеству, и по оснащению. И при &quot;марше на Москву&quot; он использовал эту силу в значительной степени в темную. Еще неизвестно как бы повела себя эта масса когда стали бы ясны его истинные намерения. Президент публично признал, что напрасно не контролировал  происходившие в Вагнере, которые и привели к возможности данной ситуации. Больше он такого не допустит. С другой стороны, бойцы достаточно насмотрелись на &quot;прелести&quot; гражданской войны чтобы допустить такое же у себя. Так что навряд ли найдется кто-то кто мог бы такое организовать и технически, и идеологически. А стихийно такие вещи не происходят. Так что эта статья - полное фуфло.
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ПЛЮС ==Вся Масква уже это не наша столица ЭТО еврейско-мигрантская клоака Посмотрите программы  Первого и НТВ И это во время войны Их деды и отцы живут на пенсию в 20 тыщ А в Москве какие-то сучки кидаются миллиардами А ТУТ ---наградил еврея Эрнста -уже настоящего владельца ТВ -1 Позор когда получивший только что от гаранта Народого бегает с рекламой какой-то карточки Как говорил мой дед про 1917 год ДОВЕЛИ НАРОД
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