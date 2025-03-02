"Это страшнее марша Пригожина": Готовится реванш, опасность идёт с СВО

M_Tatiana_V

Пригожин обладал полным контролем над подразделением мощным и по количеству, и по качеству, и по оснащению. И при "марше на Москву" он использовал эту силу в значительной степени в темную. Еще неизвестно как бы повела себя эта масса когда стали бы ясны его истинные намерения. Президент публично признал, что напрасно не контролировал происходившие в Вагнере, которые и привели к возможности данной ситуации. Больше он такого не допустит. С другой стороны, бойцы достаточно насмотрелись на "прелести" гражданской войны чтобы допустить такое же у себя. Так что навряд ли найдется кто-то кто мог бы такое организовать и технически, и идеологически. А стихийно такие вещи не происходят. Так что эта статья - полное фуфло.