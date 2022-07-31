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ЦИК Боснии заключил контракт на поставку предвыборных материалов за границу

ЦИК Боснии заключил контракт на поставку предвыборных материалов за границу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины заплатит почтовой службе немногим более 433 500 евро за доставку предвыборных материалов для всеобщих выборов этого года избирателям за границей страны, 30 июля сообщает Saraevo Times.

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