ЦИК Боснии заключил контракт на поставку предвыборных материалов за границу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины заплатит почтовой службе немногим более 433 500 евро за доставку предвыборных материалов для всеобщих выборов этого года избирателям за границей страны, 30 июля сообщает Saraevo Times.