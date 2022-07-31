ЦИК Боснии заключил контракт на поставку предвыборных материалов за границу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины заплатит почтовой службе немногим более 433 500 евро за доставку предвыборных материалов для всеобщих выборов этого года избирателям за границей страны, 30 июля сообщает Saraevo Times.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины заплатит почтовой службе немногим более 433 500 евро за доставку предвыборных материалов для всеобщих выборов этого года избирателям за границей страны, 30 июля сообщает Saraevo Times.
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