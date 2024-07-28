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Царьград

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Украина высказалась против участия Хаматовой в Венецианском кинофестивале

Украина высказалась против участия Хаматовой в Венецианском кинофестивале

Министерство иностранных дел Украины считает, что актрисе Чулпан Хаматовой не стоит принимать участие в Венецианском кинофестивале, несмотря на то, что она уехала из России.

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