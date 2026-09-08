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Киевский вуз, игнорируя тревогу, провел на стадионе посвящение в студенты

Киевский вуз, игнорируя тревогу, провел на стадионе посвящение в студенты

8 сентября руководство Университета интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия», игнорируя сигнал тревоги, проводило массовое мероприятие по посвящению первокурсников в студенты на открытом стадионе на Харьковском шоссе.

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