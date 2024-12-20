Новый трэкол на восемь мест появился в арсенале «Ямалспаса» в Салехарде

Спасатели Салехарда планомерно пополняют собственный парк спецтехники. В этом году было приобретено 24 единицы — это глиссирующие судна, специализированные «Камазы», аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки и снегоходы, сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.