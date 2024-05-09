Тренер "Баварии" Тухель об отмененном голе "Реалу": ощущалось как предательство

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель резко раскритиковал решение линейного арбитра отменить гол его команды на последних минутах полуфинального противостояния с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, сравнив это с предательством.
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