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Народный артист СССР Евгений Беляев

Народный артист СССР Евгений Беляев

Народный артист СССР. Голос Евгения Беляева звучал на лучших сценах мира, а медаль «За отвагу» напоминала о том, что он был не только артистом, но и воином.

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