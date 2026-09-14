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Царьград

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Россия представит 494 экспоната на Africa Aerospace and Defence 2026

Россия представит 494 экспоната на Africa Aerospace and Defence 2026

Россия представит 494 экспоната на выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в Претории. Русская экспозиция продемонстрирует вооружение, включая БПЛА "Орлан", ракеты и автоматы Калашникова, организатор - АО "Рособоронэкспорт".

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