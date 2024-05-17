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Провинция.ру

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Мать с ребенком погибли в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе

Мать с ребенком погибли в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе

Женщина с четырехлетним сыном погибли во время атаки беспилотника на машину. Трагедия произошла на территории поселка Октябрьский в белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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