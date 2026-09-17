Метелев заявил, что ИИ не заменит волонтеров в движениях

Артем Метелев, председатель комитета Госдумы, на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил, что искусственный интеллект не может заменить волонтеров из-за нехватки живого общения и эмоций.
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