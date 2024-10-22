«Поддержка семей». Когда в России вернут детский кешбэк?

В проекте бюджета на 2025 год денег на финансирование программы детского кешбэка не предусмотрели, однако такая форма поддержки должна существовать, и парламентарии продолжат настаивать на ее внедрении одновременно с другими мерами.
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