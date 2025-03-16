 «Никто не информирует»: жители Туапсе удивлены отсутствием реакции властей на задымление в городе из-за пожара на нефтекомплексе

«Никто не информирует»: жители Туапсе удивлены отсутствием реакции властей на задымление в городе из-за пожара на нефтекомплексеНа редакционную почту «Живой Кубани» жители Туапсе, где третьи сутки продолжается пожар на нефтекомплексе, прислали материалы об экологической обстановке в городе.