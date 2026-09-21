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Metro новости

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Ирина Салтыкова продала квартиру из "Брата-2": как сегодня выглядит интерьер на Пречистенке

Ирина Салтыкова продала квартиру из "Брата-2": как сегодня выглядит интерьер на Пречистенке

Теперь у дома началась новая глава: артистка продала квартиру на Пречистенке. Показываем, как знаменитые 114 квадратных метров выглядят сегодня Балабанову нужна была именно эта квартира В "Брате-2″ Ирина Салтыкова сыграла версию самой себя.

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