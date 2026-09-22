Засохший сад демократии: Европейские лидеры потеряли доверие граждан, но не свои кресла

В ЕС не замечают собственных ошибок, но любят указывать другим, как правильно житьНе успел ЦИК озвучить предварительные результаты выборов в Госдуму, как Евросоюз уже опубликовал свое заявление касательно этого голосования.
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