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Засохший сад демократии: Европейские лидеры потеряли доверие граждан, но не свои кресла

Засохший сад демократии: Европейские лидеры потеряли доверие граждан, но не свои кресла

В ЕС не замечают собственных ошибок, но любят указывать другим, как правильно житьНе успел ЦИК озвучить предварительные результаты выборов в Госдуму, как Евросоюз уже опубликовал свое заявление касательно этого голосования.

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