Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

232 подписчика

Машина сломалась после заправки в Нижегородской области: как взыскать ущерб с АЗС

Машина сломалась после заправки в Нижегородской области: как взыскать ущерб с АЗС

На фоне непростой ситуации с топливом в регионе многие нижегородские автовладельцы задаются вопросом: что делать, если после заправки машина вдруг начала барахлить? Кто виноват и как заставить АЗС оплатить ремонт? Редакция сайта pravda-nn.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии