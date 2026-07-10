Машина сломалась после заправки в Нижегородской области: как взыскать ущерб с АЗС

На фоне непростой ситуации с топливом в регионе многие нижегородские автовладельцы задаются вопросом: что делать, если после заправки машина вдруг начала барахлить? Кто виноват и как заставить АЗС оплатить ремонт? Редакция сайта pravda-nn.
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