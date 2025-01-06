Медицина 2.0

107 подписчиков

Свежие комментарии

  • Модест
    Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих - хорошее зрение, а безмозглый Ку...Врач Кутушов: кар...
  • Модест
    ниачомОтвет на один воп...
  • Алекс Сэм
    То есть не надо ничего консервировать, покупайте в магазинах? Бредовая статьяДиетолог Галкина:...

Врач Калошина: людям с проблемами сердца нужно ограничиться одним бутербродом с икрой

Врач Калошина: людям с проблемами сердца нужно ограничиться одним бутербродом с икрой

Эндокринолог Калошина рассказала, кому нужно ограничить употребление икры. Людям с гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью следует строго контролировать количество съедаемой икры, – таким предупреждением поделилась врач-эндокринолог Мария Калошина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх