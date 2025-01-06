Врач Калошина: людям с проблемами сердца нужно ограничиться одним бутербродом с икрой

Эндокринолог Калошина рассказала, кому нужно ограничить употребление икры. Людям с гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью следует строго контролировать количество съедаемой икры, – таким предупреждением поделилась врач-эндокринолог Мария Калошина.
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