Индекс Dow Jones устанавливает новый годовой рекорд

Промышленный индекс Dow Jones обновил в четверг годовой максимум. Стареший фондовый индикатор показа вчера лучший дневной результат, благодаря общему позитивному настроению инвесторов после выхода личных расходов граждан США и высоким доходам Salesforce.
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