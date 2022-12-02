Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Да разве только в Твери прощаются с погибшими воинами. Вечная память и слава воинам России отдавшим жизнь в борьбе с ...В Твери простилис...
  • Сергей Лахов
    Интересненько.Жительница Тверск...
  • Владимир
    А когда почта России признает ЛДНР?Почта России и из...

В ноябре на территории Тверской области выявлено 94 нарушения при оформлении электронных ветеринарных документов

В ноябре на территории Тверской области выявлено 94 нарушения при оформлении электронных ветеринарных документов

В ходе анализа ФГИС «Меркурий» мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям за ноябрь 2022 года были выявлены нарушения «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденных  Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года №589.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх