Глава Адыгеи провёл заседание антинаркотической комиссии 

Выявление и профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, работа органов власти на местах, мониторинг наркоситуации в регионе – эти вопросы обсудили участники заседания Антинаркотической комиссии в РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.