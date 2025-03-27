Глава Адыгеи провёл заседание антинаркотической комиссии 

Выявление и профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, работа органов власти на местах, мониторинг наркоситуации в регионе – эти вопросы обсудили участники заседания Антинаркотической комиссии в РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
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