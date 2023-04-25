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Паоло Банкеро – новичок года в НБА

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро выиграл приз «Лучший новичок» сезона-22/23. Официальный сайт лиги сообщает, что игрок получил в голосовании 98 первых мест из 100 и легко обошел Джейлена Уильямса («Оклахома») и Уокера Кесслера («Юта»).

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