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Царьград

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ФСИН и ФСБ сняли фильм о вербовке молодежи через интернет

ФСИН и ФСБ сняли фильм о вербовке молодежи через интернет

На завершившемся в Челябинске Всероссийском кинофестивале «Надежда. Челябинск — 2026» представили короткометражную ленту «На крючке», созданную при участии аппарата Уполномоченного по правам человека, ГУФСИН и областного управления ФСБ.

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