iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

5,3 метра длины, 211 л.с., полный привод и комплектация Full Extra за 2,79 млн рублей. В России появился пикап JAC T8 Pro – главный конкурент Great Wall Poer KingKong

5,3 метра длины, 211 л.с., полный привод и комплектация Full Extra за 2,79 млн рублей. В России появился пикап JAC T8 Pro – главный конкурент Great Wall Poer KingKong

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», компания JAC привезла в Россию пикап T8 Pro. По габаритам (5325 х 1880 х 1830 мм, колесная база – 3090 мм), он в точности повторяет младшую модель T6, но грузоподъемность новинки чуть больше – 900 кг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх