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В Центробанке сообщили о подорожании на треть КАСКО за год

В Центробанке сообщили о подорожании на треть КАСКО за год. Основные причины — повышение цен на новые автомобили и запчасти, а также ремонт и рост количества страховых случаев.

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