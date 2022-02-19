Война на Донбассе: с чего всё началось

Учитывая, что на Донбассе дело идёт к новой и большой войне, которая может закончиться полным концом той Украины, которую мы знаем сегодня, очень важно сейчас вспомнить, а с чего же всё началось, всю основную канву событий 00:51, Москва, Tochka Zрения, С чего всё началось: Война на Донбассе началась в 2014 году, когда преступники, неофашисты захватили […] Учитывая, что на Донбассе дело идёт к новой и большой войне, которая может закончиться полным концом той Украины, которую мы знаем сегодня, очень важно сейчас вспомнить, а с чего же всё началось, всю основную канву событий 00:51, Москва, Tochka Zрения, С чего всё началось: Война на Донбассе началась в 2014 году, когда преступники, неофашисты захватили в Киеве власть путём кровавого, вооружённого государственного переворота, напрямую и открыто спонсируемого американцами.