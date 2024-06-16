Питер в транспортном трансе. Горэлектротранс и частники давят пешеходов и топят пассажиров в Санкт-Петербурге

Репортёры Vgudok провели расследование последних ЧП с пассажирским транспортом в городе на Неве. Поговорили с инсайдерами, изучили технические характеристики подвижного состава и влияние человеческого фактора.
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