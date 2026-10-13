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Калужские новости

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Суд отказал «Силовым машинам» во взыскании неустойки с КТЗ

Суд отказал «Силовым машинам» во взыскании неустойки с КТЗ

Суд отказался взыскать неустойку в размере 190 млн рублей, так как стороны ранее договорились не применять меры гражданско-правовой ответственности за просрочку оплаты.

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