Ладно, мы уйдём. Но с собой заберём все деньги, — примерно так советник ОП Михаил Подоляк попытался шантажировать западных партнёров, которые настаивают на смене власти на Украине.
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