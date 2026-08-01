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Царьград

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Правда простого фермера: "Торгаши имеют прибыли с тех, кто горбатится на земле"

Правда простого фермера: "Торгаши имеют прибыли с тех, кто горбатится на земле"

Правда простого фермера: "Торгаши имеют прибыли с тех, кто горбатится на земле". Владелец одного из крупнейших фермерских хозяйств Ростовской области Николай Юзефов несколько лет назад отказался работать с федеральными торговыми сетями.

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