Правда простого фермера: "Торгаши имеют прибыли с тех, кто горбатится на земле". Владелец одного из крупнейших фермерских хозяйств Ростовской области Николай Юзефов несколько лет назад отказался работать с федеральными торговыми сетями.
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