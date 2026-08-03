В США показали первый в мире стейк, напечатанный на 3D-принтере. «Этот стейк был полностью напечатан на 3D-принтере.
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В США показали первый в мире стейк, напечатанный на 3D-принтере. «Этот стейк был полностью напечатан на 3D-принтере.
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