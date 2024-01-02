Ева из Stellar Blade реальна! Найдена горячая кореянка, которую отсканировали для героиниВчера стало известно, что моделька главной героини грядущего экшена от третьего лица Stellar Blade была отсканирована с вполне реальной девушки.
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