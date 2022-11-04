БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Проект «Беспокойство»: нарушить работу спутников Starlink без их уничтожения

Проект «Беспокойство»: нарушить работу спутников Starlink без их уничтожения

Услада для глаз – спутники Starlink сгорают в атмосфере. Туда им всем и дорога. Создание нашими противниками огромных сетей низкоорбитальных спутников является одной из самых серьёзных угроз национальной безопасности Российской Федерации (РФ).

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