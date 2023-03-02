Александр Лазарев: Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Александра Лазарева: Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина 1) Главы Белоруссии и КНР подписали совместное заявление об основных принципах развития «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства»; 2) Лукашенко предложил Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию; 3) Белоруссия поддержала инициативу Китая в области международной безопасности 4) Си Цзиньпин назвал белорусского лидера давним другом: «Мы дружим уже не первый год.